Čokoládový Pelhřimov lákal na mlsání

Vysočina – Příznivci hokeje (nejen) na Vysočině ještě ani pořádně nevstřebali úmrtí Jaroslava Holíka a už ho do hokejového nebe doprovodil jeho souputník a další odchovanec havlíčkobrodského hokeje Josef Augusta. I on spojil podstatnou část své hráčské i trenérské kariéry s Duklou Jihlava. Zemřel ve čtvrtek ráno ve věku sedmdesáti let po dlouhé těžké nemoci.