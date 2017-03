Chceme změnit postoj lidí k opeře

Vysočina – Na začátku byla jedna nudná letní noc, momentální nápad a na konci pak koncert propagující operu a klasickou hudbu obecně.

Ondřej Slavičínský, který je autorem a jedním z protagonistů (Ne)jen operního koncertu, ale také studentem mezinárodní konzervatoře v Praze, pochází z Pelhřimovska.Foto: Štěpánka Richterová

Od prvotní myšlenky k realizaci uběhlo několik měsíců plných zkoušení, ladění a chystání. O výsledku se mohlo na začátku března přesvědčit publikum v Počátkách. Podrobnosti (nejen) o koncertu se dozvíte od autora a jednoho z protagonistů, studenta mezinárodní konzervatoře v Praze Ondřeje Slavičínského, který pochází z Pelhřimovska. Zpěvák k sobě přizval další mladé talentované lidi – zpěváky Marii Mičánovou a Martina Vydru a klavíristku Janu Rambouskovou.



Proč jste vybral zrovna toto téma?

(Ne)jen operní koncert, který jsme první březnovou sobotu představili v Počátkách, vznikl při jednom srpnovém večeru, kdy jsem se nudil. Když je nuda, snažím se přemýšlet o různých věcech. Jedna z nich byla o kritickém vztahu českého lidu k opeře. A najednou se mi v hlavě rozsvítila taková ta žlutá žárovička s nápadem. Uděláme něco, co tento postoj k opeře lidem změní. Oslovil jsem kolegy a slovo dalo slovo, nota notu a byl na světě nový projekt (Ne)jen operní koncert. Ten měl splnit velká očekávání, jak mne, tak kolegů a rodiny.

Jaká byla reakce publika v Počátkách?

I přes pár chyb, ke kterým na premiéře došlo, bylo první uvedení skvělé. Sice je spousta míst, která musíme trochu upravit a vyladit, ale koncept jako takový vzali diváci velmi pozitivně. Až moc, což jsme nikdo nečekal. Jedním z důkazů dobře odvedené práce je zájem dětí, které se akce zúčastnily. Na rodičích a prarodičích totiž vyžadovaly další návštěvu našeho koncertu.



Co dalšího chystáte?

Momentálně se soustředíme na vyladění chyb, které se vyskytly v rámci tohoto koncertu. A samozřejmě na distribuci našeho koncertu dalším městům na Vysočině i jinde. Co se nápadů týče, je to pro mne taková citlivá stránka, neboť nápady se nejlépe kradou. Ale mohu prozradit, že jich je dost, a pokud budou v podobném duchu jako doteď, tak se mají lidé na co těšit. Samozřejmě je realizuji za předpokladu, že do toho se mnou půjdou moji kolegové. Jsem totiž velmi hrdý a šťastný, že mohu spolupracovat právě s nimi. Jsou plní energie, odhodlání, píle, charisma, což jen tak někdo nemá. A hlavně na jevišti je prý vidět, že jsme si všichni sedli. To je myslím to nejdůležitější – mít skvělý kolektiv.



Co vás v nejbližší době čeká a kde vás lidé uvidí?

V nejbližší době nás každého čekají nějaké školní a sólové povinnosti. Každopádně všechny společně s naším novým projektem nás lidi mohou vidět až o letních prázdninách, a to v Kamenici nad Lipou. Dále zavítáme do Horní Cerekve a Hranic na Moravě, ale to je zatím v jednání. Máme domluvené koncerty na podzim, a dokonce i na březen 2018. Což je můj nejdelší závazek, který jsem kdy měl. (Smích)

Zuzana Musilová