Česká pošta splnila slib, parkoviště už slouží klientům

Pelhřimov – Česká pošta dodržela slib, že u nové pobočky v Pelhřimově na Svatovítském náměstí zpřístupní klientům parkoviště. Zákazníci už od prosince mohou nechat svá auta na ploše za budovou, parkoviště je přístupné z ulice U Prostředního mlýna.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jiří Řezník

Na klientské parkoviště se čekalo zhruba dva měsíce, pracoviště pobočky se z bývalé adresy na ulici Příkopy stěhovalo na Svatovítské náměstí v závěru září a slou-žit veřejnosti začalo od 26. září. „Parkoviště pro klienty pelhřimovské pošty funguje od 1. prosince 2016," informoval Deník mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Podoba parkoviště zatím není definitivní. „Místo pro invalidy na parkovišti zatím není, ale do budoucna s ním počítáme," vzkázal do Pel-hřimova Vitík. V současné době je návštěvníkům pobočky České pošty v Pelhřimově k dispozici dvanáct parkovacích míst. To odpovídá předběžným odhadům ze strany podniku, podle nichž mělo u pobočky vzniknout deset až sedmnáct parkovacích stání.

Klientské parkoviště je opatřené dopravní značkou, která společně s dodatkovými tabulkami upozorňuje, že na soukromý pozemek je zakázán vjezd, který se netýká zákazníků České pošty. Nakolik bude značení dostačovat, aby na parkovišti nenechávali své vozy například obyvatelé blízkých domů, ukáže zřejmě čas.

Včera ráno ale na ploše stál zasněžený osobní vůz, který jeho majitele přinejmenším usvědčoval, že se o klienta pošty jednat nemohlo. Vedení České pošty ale vidí v klientském parkovišti přínos a věří, že bude sloužit ke spokojenosti zákazníků. „Naši zákazníci parkoviště využívají a díky tomu mají při vyřizování svých poštovních záležitostí vyšší komfort," doplnil mluvčí Matyáš Vitík.

Stěhování pobočky pošty v Pelhřimově na Svatovítské náměstí se projevilo také v sérii nekoncepčních a zmatečných kroků ze strany vedení města, jejichž cílem mělo původně být zajištění parkování v lokalitě.

Radnice kvůli změně adre-sy pošty nejprve přeměnila nedalekou ulici Dr. Tyrše a na ni navazující část ulice Solní na jednosměrku, pak v první části ulice nechala změnit režim na „zákaz stání", takže tady parkování už nějakou dobu nepřichází v úvahu.

Už ve chvíli zprovoznění pracoviště České pošty na Svatovítském náměstí měli ale klienti k dispozici městské parkoviště nad kostelem svatého Víta. Parkoviště je vzdálené dvě až tři minuty chůze a hodina je tam zdarma.