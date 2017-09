Brambor se letos na polích objeví méně. Kvůli suchu

Humpolec – Letošní úroda brambor v České republice, tedy i na Pelhřimovsku, bude oproti té loňské nižší. Podle Českého bramborářského svazu to může být až o sto tisíc tun. To vyplynulo ze čtvrteční tiskové konference, zaměřené na hlavní sklizeň brambor na Vysočině, která se uskutečnila v areálu humpoleckého Školního statku v rámci Polního dne o bramborách.

„Humpolecký region je jednou z oblastí Českomoravské vysočiny, kde se pěstuje významná část produkce konzumních a sadbových brambor,“ pochvaloval si předseda Českého bramborářského svazu Miroslav Chlan.

Loni zemědělci sklidili v České republice téměř 700 tisíc tun brambor. „V letošním roce se mohou zemědělci z téměř celé Vysočiny těšit na průměrnou, regionálně až lepší úrodu brambor,“ informoval Miroslav Chlan.

Na ostatních místech republiky ale polím škodilo sucho. „Mnohem hůře jsou na tom bramboráři z ostatních oblastí naší republiky. V těchto místech předpokládáme nižší produkci. Porosty brambor totiž byly poškozeny suchem a mimořádně vysokými teplotami,“ potvrdil předseda Českého bramborářského svazu.

Dodal také, že zemědělci, které letos potrápilo sucho, by si určitě zasloužili kompenzace státu, která byla vyplácena v roce 2015.

Brambor bude v letošní sezoně méně, ale za to budou ve velmi dobré kvalitě. „Pokud někdo z občanů uvidí v obchodě nekvalitní brambory, nechť se obrátí na maloobchodního prodejce,“ vzkázal Chlan. „I přes celkově nižší úrodu by domácí brambory měly být v obchodech až do jara,“ doplnil Chlan.

České brambory jsou navíc kvalitní a netrpí dlouhými převozy. „Apeluji na spotřebitele, aby se nebáli ptát v maloobchodě na původ brambor, a aby pokud možno preferovali brambory od českých pěstitelů. Máme kvalitní produkci, které bychom měli mít i dostatek. Není tedy důvod, aby obchodní řetězce vozili brambory tisíce kilometrů přes Evropu z jižních států a mimo jiné za sebou nechávali uhlíkovou stopu,“ přemítal ministr zemědělství Marian Jurečka.

Prozradil také, že místní zemědělci se tu navíc snaží vytvářet i přidanou hodnotu ve formě pracovních míst. „Pěstování brambor, jejich následné skladování a třídění totiž rozhodně přináší více pracovních míst než například pěstování běžných plodin, jako jsou například obiloviny,“ zmínil Marian Jurečka.

České brambory teď podporuje i bramborářský svaz svým projektem Brambory, zdravá zelenina.