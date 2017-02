Bernard rozšiřuje varnu a modernizuje lahvárnu. Dá za to sedmdesát milionů

Humpolec – Rodinný pivovar Bernard rozšiřuje varnu, aby v ní bylo možné uvařit až dvojnásobné množství piva.

Logo pivovaru BernardFoto: Pivovar Bernard

„Výstav humpoleckého pivovaru rok od roku stoupá. Nynější varna se už v letních měsících dostávala na hranici své kapacity a musela být v provozu i non-stop," řekl spolumajitel pivovaru Josef Vávra.

V závodě zároveň dělníci dokončují rekonstrukci provozu na stáčení piva do láhví. V součtu jde o investice převyšující sedmdesát milionů korun.

Pivovar sídlí nad náměstím a kvůli okolní zástavbě nemá možnost závod rozšiřovat. Proto musí dobře využívat své vnitřní prostory. „Na jeden hektar jsme toho vměstnali tolik, co jiní nedokázali dát ani na pět hektarů," řekl Vávra.

Pokud bude výroba piva stoupat i nadále, bude už pivovar za několik let muset začít stavět nové provozy na zelené louce. Pozemky na to má. Výstavba by se ale vzhledem k vysokým nákladům uskutečňovala postupně a i po jejím dokončení podnik nadále počítá také s využíváním nynějšího areálu v centru Humpolce.

Stavební práce v pivovaru trvají od loňského listopadu. V závodě teď pracují desítky zaměstnanců několika firem. Nejdřív přistavovali budovu na stáčení piva do láhví a v těchto dnech v ní dokončují montáž nových technologií. Mezi nimi je i myčka na bedny, kterou pivovar dosud neměl.

„Zlepší se pracovní podmínky a kvalita stáčení, umožní nám to i lepší kontrolu stáčeného piva," řekl k této investici mluvčí pivovaru Zdeněk Mikulášek. Stáčení piva bylo nyní přerušeno, linka se znovu rozjede v příštím týdnu.

Bernard vaří nepasterizované, nefiltrované a kvasnicové pivo, kromě toho čtyři druhy nealkoholického piva. V sortimentu má i svrchně kvašené pivo. Roční výstav pivovaru loni stoupl o 4,4 procenta na rekordních 315 tisíc hektolitrů piva. Obrat podniku loni činil 636 milionů korun. Tržby za pivo se na něm podílely 599 miliony korun, meziročně se zvýšily o 2,5 procenta.