Aut na CNG i stojanů dál přibývá

Pelhřimovsko – V roce 2017 by na Pelhřimovsku, konkrétně přímo v Pelhřimově, měly přibýt další veřejné stanice na stlačený zemní plyn, který je známý spíš pod zkratkou CNG.

Stojany s CNG se budou u čerpacích stanic, jako u pelhřimovské MOL, objevovat stále častěji. Foto: Deník/Jiří Jíra

Na konci roku 2016 byla na okrese taková stanice jediná. Řidiči ji našli v areálu čerpací stanice Benzina Plus u Vystrkova pod sjezdemz dálnice D1 u Humpolce.

Po pěti letech jsou v plánu hned dvě stanice v Pelhřimově. První taková stanice s CNG se stane součástí čerpací stanice MOL na Pražské ulici. Druhá, a ta bude úplně nová, vyroste v sousedství pelhřimovského Agrostroje.

Stanice s CNG u Vystrkova vznikla už v roce 2012 a patřila mezi první v regionu a v blízkosti dálnice D1. „Umístění stojanů s CNG tady v areálu čerpací stanice Benzina se po čtyřech letech stále ukazuje jako velmi správné rozhodnutí. Řidičům tady nabízíme požadované komplexní služby," poznamenal Jiří Lachout, vedoucí vystrkovské stanice s CNG, kterou provozuje společnost E.ON Energie.

V celé České republice bylo na konci roku 2016 v provozu 140 plnicích CNG stanic. Šedesát z nich, včetně zmíněné u Vystrkova, je součástí tradičních čerpacích stanic, které prodávají naftu a benzin.

Za poslední tři roky přibylo sto nových CNG stanic. Rozvoj sítě těchto stanic se zrychluje, 40 nových stanic přibylo za poslední rok. „Aut na CNG trvale přibývá, jde o technologii, která se v současnosti stále rozvíjí," potvrdil Jiří Lachout.

Čísla mu dávají za pravdu. Podle zprávy Českého plynárenského svazu přibývá v České republice každý rok čtyři až pět tisíc vozidel, která jezdí na CNG.

I proto teď míří společnost E.ON Energie do Pelhřimova. „Zcela nová stanice v sousedství Agrostroje bude sloužit pro potřeby veřejnosti i firmy, v jejíž blízkosti se bude nacházet," popsal záměr Jiří Lachout.

CNG stojan u čerpací stanice MOL byl připraven už na sklonku minulého roku. „Přípravy a stavba zařízení trvaly půl roku, řidiči se už ptají, kdy začneme s prodejem, ale toto rozhodnutí není na nás. Už by to ale mělo být co nejdřív," poznamenal Jan Vaněček, vedoucí pelhřimovské čerpací stanice MOL.

Na Vysočině bylo na konci roku 2016 v provozu šest veřejných plnicích stanic s CNG. Kromě zmíněné u Humpolce se další nacházejí v Havlíčkově Brodě, v Jihlavě, ve Žďáru nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.

Odborníci z Českého plynárenského svazu odhadují, že v nejbližších dvou letech by mohlo být v České republice 200 plnicích CNG stanic. Zvýšení jejich počtu se projeví i v regionu, a to nejen v zmíněném Pelhřimově. „Mnoho stanic je před dokončením nebo ve výstavbě. Už zkraje roku 2017 se otevřou další CNG stanice například v Náchodě, Turnově, v Těšovicích u Prachatic, Kyjově u Hodonína, další v Havlíčkově Brodu, také v Liberci a Třeboni, staví se také třeba už v Klatovech, ve Znojmě a dalších městech," vzkázal Jiří Šimek, člen rady Českého plynárenského svazu.

Čerpací stanice Benzina Plus u Vystrkova si ale nejspíš udrží výjimečné postavení i po otevření dalších stanic s CNG.

Letos tam ke třem CNG stojanům přibylo dvanáct nabíjecích stanic pro elektromobily, další pohon, který bývá označován za ekologický. „První zkušenosti ale říkají, že elektromobily na rozdíl od vozidel na stlačený zemní plyn na svůj větší rozvoj stále čekají," dodal Jiří Lachout.