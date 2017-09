Angličtinářka pelhřimovské střední školy sbírala poznatky v Oxfordu.

Pelhřimov - Někteří žáci anglického jazyka Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov se mohou pyšnit tím, že je vzdělává výherkyně zahraniční stáže v anglickém Oxfordu.

Vyučující s dlouholetou praxí a řadou zkušeností Zdenka Machačová absolvovala o letošních prázdninách čtrnáctidenní pobyt na jedné z nejstarších univerzit světa.

Úkol to nebyl úplně jednoduchý. „Jsem vedena v adresáři Oxford University Press. Občas od nich kupuji nějaké materiály či s nimi spolupracuji. Na internetu jsem jednoho dne objevila oznámení o této soutěži,“ přiblížila.

Podstata soutěže spočívala ve zpracování eseje. „Ve výsledku se jednalo o přibližně dvanáct set slov o způsobu, jak učím angličtinu. Nejdříve bylo mé pojednání příliš dlouhé, a tak jsem ho ještě částečně editovala. Nakonec jsem si řekla, že když už jsem si s tím dala práci, zkusím esej poslat,“ sdělila.

Esejí přišlo téměř tři sta padesát a odborná porota vybírala celkem šest stážistů. „Prvního června mi přišlo vyrozumění, že jsem zvítězila. Kromě mě tam byli ještě výherci z Paraguaye, Argentiny, Vietnamu, Německa a Chorvatska,“ konstatovala angličtinářka.

Součástí programu byly přednášky a semináře dle výběru. „Nejraději vzpomínám na večer s odbornicí na spisovatelku Jane Austen nebo na představení Shakespeara pod širým nebem,“ sdělila k náplni stáže Zdenka Machačová.

Přednášky byly vesměs věnovány výuce angličtiny. „Zaměřovali jsme se na různé aspekty, a to gramatiku, výslovnost, zvyšování motivace, poslech, využití literatury v hodinách či začlenění zeměpisných znalostí o anglicky mluvících zemích,“ informovala.

Řeč byla i o nových trendech výuky, například o novinkách v metodice výuky anglického jazyka a dalších aspektech. Velmi obohacující byl i oběd s autorkou nejslavnějších učebnic angličtiny Liz Soars.

Někteří lektoři z anglicky mluvících zemí někdy zavítají i do Čech. „Problém většiny kantorů je, že na žáky v hodinách angličtiny mluví česky. Gramatika by se měla vysvětlovat česky, ale tam by měla úloha mateřského jazyka končit. Zbytek by měl být v angličtině,“ shodli se přednášející oxfordské univerzity.

Postaráno bylo o stážisty moc hezky. „V Oxfordu jsem se cítila jako v pohádce,“ zavzpomínala na pobyt oblíbená pedagožka.

Poslední roky probíhají na pelhřimovské obchodní akademii zahraniční stáže ve firmách a organizacích. „Jsem ráda, že se nám toto povedlo. Je skvělé mít ve škole výuku angličtiny, ale nejvíc se člověk naučí cizí jazyk přímo v dané zemi,“ doplnila. Na jaře Obchodní akademie opět plánuje tyto výjezdy.