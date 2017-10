Aleje opět bojují o titul. Hned tři stromořadí jsou z okresu

Pelhřimovsko – V letošním ročníku ankety Alej roku, která se každoročně hlásí o slovo právě v těchto měsících, tvoří nezanedbatelnou část stromořadí z Pelhřimovska. Letos se zatím sešlo osmnáct nominací z celé České republiky. Vysočinských alejí se v anketě objevilo šest, z toho polovina jsou stromořadí z pelhřimovského okresu.

Bolechovská alej.Foto: archiv

Konkrétně se jedná o alej vlašských topolů a jabloní u obce Mnich, březovou alej u Bohdalína a alej Valchovská cesta v Počátkách. „V loňském roce lidé v Kraji Vysočina přihlásili pět stromořadí, přičemž regionální vítězkou se stala alej ke svatému Floriánu na Třebíčsku,“ přemítal Jiří Kaňa, mluvčí spolku Arnika, která hledá nejkrásnější stromořadí České republiky letos už po sedmé.

Zájemci a především milovníci přírody mohou svá oblíbená stromořadí do ankety nominovat do konce října. Hlasovat o nejkrásnější alej pak budou moci od 6. listopadu do 4. prosince. „Letos se mezi nominacemi objevují nejen vzrostlá majestátní stromořadí, ale také aleje, které byly vysázeny teprve nedávno. Ovšem co do krásy a kouzla nemohou svým předchůdkyním zatím konkurovat,” zhodnotila Natálie Pivoňka Faltýnová, koordinátorka ankety Alej roku zatím nominované kousky.

Podle Natálie Pivoňky Faltýnové mnoho historických alejí dožívá. „Lidé však svými nominacemi potvrzují, že s alejemi počítají i pro další generace, z čehož máme obrovskou radost.” pochvalovala si Faltýnová.

Alej Valchovská cesta tvoří celkem 170 lip a jírovců vysázených koncem 19. století. „Tato alej nás s manželem zaujala svojí délkou, nádherným stínem, který nám při letní procházce poskytovala. Také tím, že je v ní umístěno několik laviček a odpadkových košů a pokud vytrváte a půjdete dál, tak dojdete k lesnímu prameni svaté Ludmily,“ napsala k aleji Eva Přechová.

Prozradila také, že v roce 1996 byla nominovaná počátecká alej vyhlášena jako významný krajinný prvek. Zmíněná Alej vlašských topolů a jabloní leží mezi Mnichem a Chválkovem. „Krátká alej vlašských topolů pokračující jabloněmi je působivá při pohledu od nedaleké osady Betlém. Vyplatí se zajít si nahoru a pokochat se krásným výhledem do kraje, který vlašské topoly významně doplňují,“ odůvodnila nominaci Jana Kolková Rydvalová.

Bohdalínskou Březovou alej nominoval do ankety Petr Kolka. „Je to dlouhá březová alej působivá svou jednoduchostí a krásou kmenů. Obzvláště krásná je ve větru, kdy její mladé větve s drobnými listy připomínají dlouhé vlající vlasy. Na podzim je zlatá, brzy z jara svěže zelená,“ popsal stromořadí Kolka.