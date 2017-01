Dobroutov – Okresní soud v Jihlavě včera poslal na pět a půl roku do vězení pětatřicetiletého Vladimíra Pejchala z Dobroutova na Jihlavsku. Podle soudu je vinen z toho, že několik let obtěžoval nezletilé dívky. Za vydírání, nebezpečné pronásledování, křivé obviněnía nezákonné navazování kontaktů s dětmi mladšími patnácti let mu hrozilo až osm let vězení.